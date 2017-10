Hamilton op zucht van vierde wereldtitel

Het wordt stilaan een gewoonte. Ferrari vergooit kansen en Lewis Hamilton profiteert. De Brit greep in Suzuka zijn achtste zege van het seizoen en een serieuze optie op de titel. Over twee weken in Austin kan het al beslist zijn.

De ene grand prix is de andere niet. Na indrukwekkende optredens in Singapore en Maleisië - telkens zevende - trok Stoffel Vandoorne (25) in Suzuka anderhalf uur rondjes in volstrekte anonimiteit. Het had nochtans anders gekund, vanop zijn negende startpositie. Maar verder dan roemloos 14de raakte de West-Vlaming niet. Dat kwam door verschillende redenen. Zoals: opzij geduwd door Räikkönen in de eerste bocht. Vandoorne moest door het gras en belandde helemaal achteraan in het peloton. En dan: een vroege pitstop, na 9 rondes al.