Halfbakken 'Breaking Bad'

Wat we allemaal niet doen voor wie we liefhebben. En voor poen, of tenminste het vooruitzicht om je daarover nooit meer zorgen te hoeven maken, zoals Marty Byrde (Jason Bateman) zijn twijfelachtige beslissingen rationaliseert tegenover zijn vrouw Wendy (Laura Linney). Dat is de reden waarom de financieel adviseur miljoenen drugsgeld witwast voor de lokale vertegenwoordiger van een Mexicaans drugskartel. Tot de drugsbaron ontdekt dat Byrdes vennoot heeft geprobeerd 8 miljoen dollar te verduisteren, en hij een - tot het vaste repertorium van de gangsterfictie behorende - kwartdraai maakt van charmante zakenman tot moorddadige gek.