Hacker steelt data half miljoen patiënten

Een hacker heeft de medische gegevens verzameld van een half miljoen Belgische patiënten. Zij hadden een afspraak bij de huisarts gemaakt via de website Digitale Wachtkamer, maar daarbij werden hun paswoorden niet versleuteld. Daardoor kon de hacker hun paswoorden onderscheppen, zo meldt VTM NIEUWS. De hacker geraakte niet aan hun volledige medisch dossier, maar wel aan de reden waarom ze naar de dokter wilden. Ook hun e-mailadres en telefoonnummer werden onderschept. De eigenaar van de website schat dat het aantal gedupeerden kan oplopen tot 660.000 patiënten. In ruil voor de gegevens zou de hacker 85.000 euro, of 42 bitcoins, eisen. Het is onduidelijk of hij die zal krijgen. De eigenaar van de website Digitale Wachtkamer heeft klacht ingediend bij de Computer Crime Unit van de federale politie, die computercriminaliteit bestrijdt.