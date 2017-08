Guam, militair stukje Amerika met tropische stranden

Het eiland Guam, territoriaal gebied van de Verenigde Staten is een strategische plek: het stukje Amerika dat het dichtst bij Noord-Korea ligt, op 3.400 kilometer afstand. De Amerikanen hebben een belangrijke marine- en luchtmachtbasis op Guam, Andersen Air Force Base, dat een derde van het eiland in beslag neemt. Daar zijn onder meer kernduikboten en B-1-bommenwerpers gestationeerd. Guam is Amerikaans grondgebied en de bewoners zijn Amerikaanse staatsburgers met Trump als hun president, al hebben ze geen stemrecht. Guam valt overigens niet onder de Navo-verplichtingen van wederzijdse militaire bijstand, omdat het ten zuiden van de Kreeftskeerkring ligt. Een aanval in de territoriale wateren van Guam zou dus geen aanval op de Navo-bondgenoten betekenen.