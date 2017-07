Grote mond en geen vriend van de media

De oudste zoon van Trump en diens eerste vrouw Ivana, is 39 jaar geleden geboren en groeide op in de Trump Tower in New York. Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij 12 jaar oud was, en na de vechtscheiding weigerde hij een jaar lang met zijn vader te praten. "Hoe kun je zeggen dat je van ons houdt?", zou hij volgensVanity Fair hebben gezegd. "Je houdt alleen van je geld." Donald Jr. studeerde net als zijn vader aan de Wharton School of Finance and Commerce en ging na zijn afstuderen eerst een tijd achter de bar werken in Aspen.