Groen worden onder de zon

In Antwerpen is het dak de nieuwe place to be. Zo geniet je deze zomer bij Black Smoke, op het dakterras van de Stadsbrouwerij, van een dinertje met een prachtig zicht over de stad. En het Groen Kwartier wordt met de stadsboerderij 't Dak van Pakt nog wat groener. Word 'dakboer' en krijg toegang tot 1.800 vierkante meter daktuin met serres, fruitbomen, kippen en zelfs vissen. Het binnenplein van de industriële site huisvest de nieuwe koffiebranderij en bar van Caffènation. Hun koffiegruis gaat nog een verdieping lager, naar de kelder, waar Caffungi haar vaste stek krijgt.