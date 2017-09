Groen stelt vragen bij identificatiemissie

Bij de identificatieacties in het Maximilaanpark en het station Brussel-Noord viel op dat er vooral Sudanese migranten-werden opgepakt. Daarom had Francken vorige week een onderhoud met de Sudanese ambassadeur in België. Daarbij bleek dat Sudan bereid is reisdocumenten af te leveren met het oog op de terugkeer van zijn onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Nu blijkt dat van de 158 vermoedelijke Sudanezen die opgepakt werden bij de acties, er nog geen enkele gedwongen terugkeerde naar zijn thuisland. "De identificatie van de Sudanezen in de gesloten centra is pas gisteren (maandag, DBA) begonnen. Er werd dan ook nog geen gedwongen terugkeer naar het herkomstland georganiseerd", stelt Geert De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken.