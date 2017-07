Groeiende twijfels over zoektocht Bende van Nijvel

Een riotgun, een Winchester-karabijn en een jachtgeweer. Dat zijn na 32 jaar de ballistische missing links in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, die tussen 1982 en 1985 28 mensen vermoordde bij extreem gewelddadige raids. Het gros van het wapenarsenaal werd in 1986 teruggevonden in het Kanaal Brussel-Charleroi. Het is zowat het enige succesje dat justitie ooit boekte in het hele onderzoek. Speurders van de cel Waals-Brabant werken in Adinkerke door op de verklaring van een informant die in 2004 contact opnam met commissaris Johan Vanblaere van de gerechtelijke politie in Veurne.