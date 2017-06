Grizzlyberen rond Yellowstone spelen beschermde status kwijt

Minister van binnenlandse zaken Ryan Zinke kondigde donderdag aan dat de grizzlyberen in het grensgebied van Wyoming, Montana en Idaho uit de wet op de bedreigde diersoorten worden gehaald. Daarmee vallen ze weer onder het wildbeheer van de staten, en mogen ze in principe worden bejaagd. Beren in de nationale parken Yellowstone en Grand Teton blijven beschermd. Toen de grizzlyberen in de Lower 48 (de continentale staten van de VS minus Alaska) in 1975 in de wet op de bedreigde soorten werden opgenomen, waren er nog 136 in de Greater Yellowstone.