Griet Op de Beeck getuigt over misbruik

Haar nieuwe roman Het beste wat we hebben is het eerste deel van een trilogie. In De wereld draait door lichtte Griet Op de Beeck haar persoonlijke betrokkenheid bij het centrale thema van de boeken toe: incest. Ze kwam in 2012 tot de conclusie dat ze als kind misbruikt werd door haar vader. "Het was tijd" om ermee naar buiten te komen, aldus Op de Beeck. Ze kwam tot het besef dat ze het geheim anders de rest van haar leven met zich zou moeten meezeulen. De reden waarom ze er aanvankelijk over wilde zwijgen, is "schaamte die, hoe pervers het ook moge zijn, altijd bij het slachtoffer ligt", zegt Op de Beeck.