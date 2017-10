Graaien voor gevorderden

Diplomaten zijn altijd heel diplomatisch, behalve als het over hun geld gaat. Waarom betalen ze in het tankstation maar een derde van de prijs? Waarom 21 procent korting op elk pak, elke tablet of elk flesje parfum? Het bredere plaatje achter de heisa rond oplichter Marc Stockbroekx.

Na 44 jaar kwam in de zomer van 2015 een einde aan het levenswerk van Marcel Lascar. Ooit begonnen met zo goed als niets, had de Brusselse juwelenontwerper zich opgewerkt tot de allergrootste. Een fonkelende etalage vol parelsnoeren en Cartier-uurwerken aan het Brusselse Louizaplein. Exorbitante luxe. Nu sprak de handelsrechtbank het faillissement uit. In 2010 was ene Eric Van de Weghe in de winkel opgedoken, een beroepsritselaar en rechterhand van de Russische miljardair Soelejman Kerimov, de man voor wie André Flahaut ooit een militair vliegtuig opvorderde omdat hij met z'n Ferrari was gecrasht in Nice.