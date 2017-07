Google biedt gepersonaliseerd nieuws aan

Google gaat zijn mobiele zoekfunctie uitbreiden met een gepersonaliseerde nieuwsfeed. Op basis van zoekgeschiedenissen bij Google of andere diensten die het bedrijf uitbaat, zoals YouTube of Gmail, zal de zoekmachine gebruikers spontaan leiden naar links die te maken hebben met hun hobby's, sport, reizen of andere onderwerpen. Met de nieuwe 'Google feed', die in de komende weken eerst in de VS en later in andere landen zal worden geïntroduceerd, lijkt het bedrijf het strijdperk te betreden met socialemediagiganten als Facebook.