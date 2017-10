Goffin stap dichter bij Masters

David Goffin deelde in Tokio een speldenprik uit aan de Franse Davis Cup-tegenstanders. Hij versloeg in de kwartfinale Richard Gasquet met 7-5, 6-2.

Ook in Japan is het weer op dit moment belabberd en daarom moest bij een 3-2-stand voor Richard Gasquet (ATP 30) het dak van het Ariake Colloseum dicht. David Goffin (ATP 11) verslikte zich in die vijftien minuten pauze en leverde meteen zijn service in. "Ik had even nodig om aan de nieuwe omstandigheden te wennen", zei Goffin, die bij 3-5 zelfs drie setpunten moest ontmantelen. "Ik redde die setpunten en had het ritme te pakken. Ik speelde mijn beste tennis tegen het eind van de eerste set." De Luikenaar won zeven games op rij en dat deed het geloof bij Gasquet, mogelijke tegenstrever in de Davis Cup-finale in november, kraken.