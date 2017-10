Goffin is ook in Tokio de beste

David Goffin is in topvorm. Door Adrian Mannarino (ATP 29) met 6-3, 7-5 te verslaan won hij in Tokio zijn tweede ATP-titel op rij. Hij staat vandaag terug in de top tien van de wereld en is virtueel geplaatst voor de Masters in Londen.

De Luikenaar schoot het best uit de startblokken - hij gaf in de eerste set amper vier punten weg in zijn servicegames - maar moest in de tweede set toch een break (2-4) goedmaken, alvorens hij zijn tweede titel in twee weken tijd kon vieren. "Het was niet makkelijk", gaf Goffin toe. "In een finale is het altijd moeilijk om je emoties onder controle te houden. Adrian was heel solide in de rally's en slaat de bal heel vlak.