Goed bewaard geheim herrijst uit zijn as

"Hier stonden de paarden gestald", wijst Bernard Ottevaere. "En daar ligt de helling waarlangs de olifanten de circuspiste binnenliepen." Ottevaere is de man die in opdracht van het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf de renovatie van het Wintercircus in goede banen moet leiden. Hij vindt er ondertussen blindelings zijn weg. Dat het middenplein tegenwoordig een gigantische bouwput is, brengt zijn oriëntatievermogen geen moment in de war. Van de dierenverblijven in de kelder, tot het toekomstige dakterras helemaal bovenaan het gebouw. Ottevaere leidt ons, laverend tussen de brokstukken, doorheen wat binnen afzienbare tijd een van de publiekstrekkers van de Gentse binnenstad moet worden.