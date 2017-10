Gisteren nog verguisd, morgen reddende engel

Nog geen twee speeldagen gaan er gemiddeld voorbij, of een eersteklasseclub ontslaat dit seizoen haar trainer. Uitzonderlijk veel, vinden ook sporteconomen. Maar ze zien ook een reden: haast geen enkele ploeg staat na elf speeldagen waar ze verwacht werd te staan.

Bartolomé Márquez López (STVV). Runar Kristinsson (Lokeren). René Weiler (Anderlecht). Yves Vanderhaeghe (Oostende). Hein Vanhaezebrouck (AA Gent). En sinds maandag ook Yannick Ferrera (KVM). Zes trainers uit eerste klasse werden dit seizoen al bedankt voor bewezen diensten. En dat terwijl het nog niet eens Allerheiligen is en de competitie nog maar elf speeldagen jong. Nu is het trainerschap bij uitstek wel een job waarbij je steeds met een half been buiten staat, en clubbesturen hebben nooit erg uitgeblonken in geduld.