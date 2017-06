Gilbert verrast iedereen in de sprint

Topspitsen in voetbal bezitten dat 'Torinstinct': de feeling om op het juiste moment achter de man uit te komen, de ruimte in te duiken en genadeloos de bal in doel te rammen. Gilbert heeft datzelfde instinct in wielrennen, inclusief een leep kantje - gepokt en gemazeld door jaren ervaring - dat hem in finales nog meer te duchten maakt. Met de tweede rit in de Ronde van Zwitserland als voorbeeld. Het draaide uit op een sprint met een uitgedund peloton, maar allerminst een klassieke sprint. Vier doortochten over de Horbon, een col van tweede categorie over 818 meter, zaten op dat moment al in de benen.