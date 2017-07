Dat Philippe Gilbert van veel markten thuis is, wisten we al. Maar de sprint aantrekken voor Marcel Kittel? Gilbert deed het voor het eerst in Troyes. "Bauer, ik, Stybar, Trentin, Sabatini. Dat is de volgorde. Maar aangezien Trentin nog pijn had na zijn val, hebben we hem omgewisseld met Stybar. Dat ik het treintje mee op de rails zette? Niets speciaals, hoor. Ik ben deel van de ploeg, hé."