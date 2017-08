Gijzeling op de werkvloer

Het is een heel courante spreidstand in de Franse literatuur: auteurs die naast hun 'gewone' romans ook gesofisticeerde misdaadliteratuur afleveren, vaak met sterk maatschappelijke weerhaakjes. In de fameuze Série Noire van uitgeverij Gallimard zijn daarvan talloze pareltjes te vinden. En kijk naar figuren als Philippe Djian: zijn hard-boiled romans overvleugelden altijd zijn andere werk. De Franse lezer heeft het genre van de 'polar' altijd dicht aan het hart gedrukt. Misschien omdat Frankrijk een van de bakermatten is van de misdaadroman met criminoloog Eugène-François Vidocq en de dief en gentleman Arsène Lupin.