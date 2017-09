Giants kunnen Champions League ruiken

Topprestatie van Antwerp Giants, dat nog één voorronde verwijderd is van de groepsfase van de Champions League. Ze wonnen na de heenmatch nu ook in Rusland en schakelden Novgorod uit, een Russische miljoenenploeg. Met veel maturiteit en nooit panikerend controleerde Antwerp de wedstrijd. Jason Clark bleek niet af te stoppen en eindigde met 20 punten. Ismael Bako kende zijn beste match in het Giants-tenue. De 2.08 meter grote Belgian Lion was dominant in de rebound, rolde keer op keer perfect af naar de korf en werkte de assists van ploegmaat Lee feilloos af. Eindstand: 62-66. Laatste obstakel naar de Champions League is het Poolse Rosa Radom.