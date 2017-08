► Als het zomer is in Rusland, komt dit beeld binnen: president Vladimir Poetin die op een door het Kremlin verspreide foto zijn blote bast toont. Soms zit hij op een paard. Soms, zoals nu, vangt hij een vis. Poetin was drie dagen op jacht- en visvangsttrip in Tyva, Zuid-Siberië. Hij ziet er goed uit, de vis. Maar de boodschap aan de Russen is een andere: hij ziet er goed uit, de president.