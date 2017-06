Gezocht: geld om brexit-gat te dichten

In de ideeënnota (De toekomst van de EU- financiën in 2025) die ze woensdag presenteert, schuwt de Commissie geen enkel taboe. Snoeien in de landbouwuitgaven, EU-subsidies koppelen aan hervormingen, het opnemen van vluchtelingen of de bescherming van de rechtsstaat, nieuwe Europese belastingen: alles wordt op tafel gelegd. De Commissie kiest vooralsnog niet, dat is aan de Europese regeringsleiders eind dit jaar. De financiënnota is het vijfde en laatste 'reflectiedocument' van de Commissie om het debat over de toekomst van de EU - noodzakelijk door de brexit en opeenvolgende crises - aan te jagen.