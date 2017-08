Gezocht: CD&V-lijsttrekker voor Kortrijk

De Kortrijkse CD&V zit met een zwaar probleem: sinds de plaatselijke patron Stefaan De Clerck naar het hoofdkantoor van Proximus verdween, is de lokale afdeling onthoofd. Volgens Het Nieuwsblad is de crisis zo zwaar dat de partij de hoop al heeft opgegeven dat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog iets kunnen klaar krijgen. Als De Clerck forfait geeft, is het nog lang geen uitemaakte zaak wie zijn opvolger zou moeten worden. En sowieso zou dat dan iemand zijn die in een veel lagere gewichtsklasse bokst. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) werd in 2012 burgemeester na een heuse coup de théâtre. De CD&V met uittredend burgemeester werd er met vlag en wimpel de grootste partij, maar 's anderendaags bleek dat Open Vld een akkoord op zak had voor een alternatieve coalitie die De Clerck buitenspel zette.