Geweldgebruik is bij uitstek een politieke kwestie

Politiemensen zitten op hun tandvlees. Moe van het maandenlange verhoogde dreigingsniveau en de taken die dat met zich meebrengt. De politie is onderbezet. Uitgedund ten gevolge van de decennialange besparingen. Punt is dat de oorzaken van deze malaise liggen in de politieke besluitvorming, of beter het gebrek daaraan. Wie beslist er immers over de hoogte van het dreigingsniveau en de consequenties die dat met zich meebrengt, of over de invulling van de politiekaders en de budgetten die dat vergt? Politiemensen worden geconfronteerd met geweld, gepleegd door "jongeren met een moeilijk sociaal profiel, met een welbepaalde culturele achtergrond en in een welbepaalde periode van het jaar", aldus Antwerps burgemeester De Wever in een interview met deredactie.be.