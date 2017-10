Gevaarlijke wespensoort gespot in België

De eerste exemplaren van de Aziatische hoornaar zijn gespot in Vlaanderen, meer bepaald in Wevelgem en Oudenaarde. Die wespensoort, die behalve de kleur van de pootjes heel goed lijkt op de wespen die we hier kennen, vormt een grote bedreiging voor de inheemse bijenpopulatie. Volgens experts is verdelgen de enige optie. Vorige week werd al een nest Aziatische hoornaars gevonden en verdelgd in de Nederlandse provincie Zeeland, nu is de brandweer in Wevelgem ook druk op zoek, zo meldt de Krant van West-Vlaanderen. "Als we er een vinden, wordt het net direct verdelgd", zegt de brandweer. De Aziatische hoornaar staat op de Europese lijst van te bestrijden exoten, omdat ze in groep op een heel efficiënte manier bijennesten binnendringen en alle bijen afslachten.