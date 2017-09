GESPOT Tasty lifestylenieuws

Bad dreams

Midden in de jungle, in een roze bubbel of in een Zuid-Franse schuur: badderen was nog nooit zo fotogeniek als in het nieuwe Gestalten-boek Take a Bath. Qua stijl schiet het alle kanten uit, van een traditioneel Japans Ofuro-bad tot een romantisch exemplaar met leeuwenpootjes. De inspiratie spat in het rond. De badkamer hier is geen praktische, witte Gamma-ruimte, maar een plek waar je dag spetterend begint en relaxerend eindigt. Een ideaal koffietafelboek voor wie droomt van een luxueuze hotel-badkamer aan huis. 39,95 euro, vanaf deze week in de winkel