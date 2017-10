Gentse burgers houden eigen flitsmarathon

Inwoners van de Gentse wijk Muide-Meulestede zijn de snelheidsduivels in hun buurt beu en nemen het heft in eigen handen. Ze organiseerden zelf een flitsmarathon en ontdekten dat liefst 80 procent van de automobilisten in hun buurt te snel rijdt. De initiatiefnemers stapten met de cijfers naar de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Met een speedgun in de hand deden twaalf vrijwilligers snelheidsmetingen in de wijk. 1.506 voertuigen werden gecontroleerd, waarvan er 1.204 te snel reden. In 15 procent van de gevallen werden snelheden tot 75 kilometer per uur in een zone 30 gemeten. Schepen Watteeuw neemt de resultaten ernstig. "Het zijn werkelijk ontstellende cijfers die niet te verantwoorden zijn." Watteeuw wil dan ook ingrijpen en maakt van maatregelen in de wijk een prioriteit.