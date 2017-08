Gentse actiegroep tegen fusie met Zeeuwse havens

De verontruste Gentenaars hebben zich verenigd in Gent Wake Up!, aangevoerd door Olivier Vogels, een officier in de Belgische marine. De burgerbeweging zegt in twee maanden tijd 1.500 sympathisanten te hebben vergaard. De groep is niet tegen de samenwerking tussen beide havenbedrijven. In de praktijk bestaat die namelijk al. Dat de havenbedrijven willen fuseren, snappen ze ook nog. Uit een onderzoek van McKinsey, dat voor Gent en ZSP is uitgevoerd, zou een fusie voor een economische groei van 15 procent kunnen zorgen. Gent Wake Up! waarschuwt de gemeente als grootaandeelhouder en het havenbedrijf voor het half miljard aan schulden van hun aanstaande bruid.