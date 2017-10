Gentse 16- en 17-jarigen mogen volgend jaar digitaal stemmen

Gentse 16- en 17-jarigen kunnen volgend jaar stemmen bij de lokale verkiezingen. Dat kan van thuis uit, via een digitaal platform. Jongerenorganisaties juichen de stap toe, maar waarschuwen voor valkuilen. 'Dit moet er van de eerste keer boenk op zijn.'

De bal ging eind mei aan het rollen. Nadat de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement onder druk van N-VA besloten om 16-jarigen geen stemrecht toe te kennen, trok de 18-jarige Ergys Brocaj naar het Gentse stadsbestuur. Dat had wel oren naar het pleidooi van de bezieler van MyUtopia, een participatieproject voor jongeren. In juni kondigde schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld) in de gemeenteraad aan een proefproject te willen opzetten tegen de verkiezingen van 14 oktober 2018. Dat krijgt nu een concretere vorm.