Genoeg hervormingen?

Structurele hervormingen. Er gaat geen week voorbij of een of andere centrale bank, de Europese Commissie, de OESO en een leger economen uit de financiële sector slaan ons murw met waarschuwingen dat het dringend tijd is om hervormingen door te voeren. Zonder die hervormingen staan ons vreselijke dingen te wachten. Met hervormingen zullen we een economisch paradijs betreden. Het woord hervormen heeft een positieve weerklank. Het laat uitschijnen dat de realiteit waarin we leven niet goed is en dringend aan verandering toe is. Zo gezien kan geen zinnig mens tegen hervorming zijn. Wat mij wantrouwend maakt als ik het woord hervormen hoor, is dat dit alleen gebruikt wordt om overheden in continentaal Europa te bezweren hun beleid te veranderen.