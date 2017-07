Genk-verdediger Castagne legt medische tests af bij Atalanta

De makelaar van Timothy Castagne onderhandelde gisteren voor de tweede dag op rij met Atalanta Bergamo, maar een akkoord is er nog niet. "Al gaat het de goede richting uit", klinkt het. Castagne heeft van Genk de toelating gekregen om vandaag naar Italië te reizen om zijn medische tests af te leggen. Genk en Atalanta zijn er op clubniveau al een tijdje uit. De ploeg uit de Serie A is bereid om de opstapclausule van 6 miljoen euro in het contract van de 20-jarige rechtsachter te betalen. Het nakende akkoord tussen Castagne en Atalanta is slecht nieuws voor Thomas Foket. Foket was eerste keuze in Bergamo, maar raakte niet door de medische keuring door hartproblemen. De rechtsback van de Buffalo's ondergaat onderzoeken aan het hart bij specialist Pedro Brugada.