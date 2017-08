Genk huurt Mata voor één seizoen

De Carolo's vroegen 5 miljoen euro voor de Angolese Belg, een (te) hoge vraagprijs voor Genk. In de Luminus Arena legden ze dit seizoen al eens 5 miljoen neer, voor de Deense spits Marcus Ingvartsen, en dat was een clubrecord. In totaal gaf Genk deze zomer al bijna 12 miljoen euro uit aan inkomende transfers. In het begin van deze zomermercato bleek Anderlecht wel bereid die som op tafel te leggen voor Mata, maar de speler zelf voelde zich onder druk gezet en besliste om niet in te gaan op het voorstel. Hij verkiest een avontuur zonder Europees voetbal bij Genk boven Champions League met Anderlecht.