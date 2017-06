Genk betaalt 700.000 euro voor Vukovic

Racing Genk heeft een akkoord bereikt met de 32-jarige Australische doelman, Danny Vukovic. Officieel is het nog niet omdat de deal pas gefinaliseerd kan worden wanneer Vukovic zijn medische tests heeft afgelegd. Dat kan ten vroegste volgende week wanneer de Confederations Cup erop zit voor Australië. Vukovic is derde doelman bij de Socceroos. Zijn club FC Sydney publiceerde gisteren wel al een afscheidsinterview met Vukovic op hun website. "Ik krijg een geweldige kans om in Europa te gaan voetballen, die kan ik absoluut niet laten liggen", zegt Vukovic. Met de overgang zou een bedrag van 700.000 euro gemoeid zijn, Vukovic zou in Genk een contract voor drie seizoenen ondertekenen.