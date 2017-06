Gekneed in Slovenië

Wellness in Slovenië: het klinkt niet zo hip als in Thailand of het chique Zwitserland. Toch is het aanbod enorm gevarieerd én het is goedkoper dan in de rest van Europa. De prachtige landschappen en de vriendelijkheid van de bevolking krijg je er gratis bij. Bovendien is de gastronomie verrassend goed. En ook dat zorgt voor wellbeing: genot op elk vlak.

Ljubljana is een stadje waar je makkelijk je tong op breekt. Maar op een een gestresseerde tong na, kun je je er volledig ontspannen. Met 300.000 inwoners is het de kleinste hoofdstad van de EU, dus ook je voeten moeten geen overuren maken. In het historische centrum staan 50.000 studenten garant voor oneindig veel bars en restaurants. Langs de Ljubljanica-rivier, die het stadje in twee snijdt, lopen de terrasjes elke avond vol.