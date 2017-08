Geestig en groovy, Vulfpeck pakt je zo in

Zowel funkveteraan Bootsy Collins als jonge popgoden zoals Bastille en Jack Garratt zijn dol op Vulfpeck. De band is een YouTube-fenomeen, wordt vergeleken met topartiesten uit de funk- en soulwereld en speelt straks in een uitverkochte Brusselse AB. Who the fuck is Vulfpeck?

Vulfpeck? Da's een bende sardonische grapjassen. Niet alleen daagt dit kransje funkateers uit Michigan de meest eloquente spraakwaterval uit met een tongbreker van een bandnaam: Vulfpeck' staat voor Wolf Pack, uitgesproken met een karikaturaal Duits accent (andere bronnen beweren dat het de vertaling is uit het Duits voor "kus van een wolf"). De jongens danken hun snel groeiende cultreputatie vooral aan een resem slimme, grappige onlinefilmpjes en internetstunts die met de regelmaat van de klok op hun fanbase worden losgelaten.