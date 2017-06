Geens wil snel nieuwe kansspelwet

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil nog voor het zomerreces met zijn nieuwe kansspelwet naar de regering trekken. Die wet moet de regels verstrengen inzake online reclame en online gokken, bingokasten in cafés en het aantal erkende gokkantoren. Dat staat vandaag in Het Belang van Limburg. "We zitten in de laatste rechte lijn", bevestigt het kabinet-Geens. Heel wat burgemeesters vragen al langer een strengere kansspelwet om de wildgroei aan wedkantoren tegen te gaan. Over het aan banden leggen van online gokreclame en meer controle op internetgokkers is er eensgezindheid. Maar over de bingokasten in horecazaken en het maximale aantal gokkantoren dat ons land mag tellen - van 1.000 naar 600 - is dat nog niet het geval. "Er moet water bij de wijn worden gedaan.