Geens en De Wever ruziën terwijl oplossing klaarligt

Twee gedetineerden ontsnapten donderdag terwijl ze naar het hof van beroep in Antwerpen werden gebracht. Het duo zou, met de handboeien om, kunnen ontkomen zijn uit een politievoertuig. Eén van de ontsnapten werd de dag zelf nog gevat, de tweede is nog op vrije voeten. En dat is meteen goed voor een nieuw potje armworstelen tussen regeringspartijen. De inzet deze keer: het transport van gevangenen van en naar de rechtbank. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) spreekt over een gedeelde verantwoordelijkheid van justitie en de lokale politie.