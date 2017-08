Geen school op 1 september in grote steden

Verschillende scholen in Antwerpen, Gent en Brussel stellen de eerste schooldag uit omwille van het Offerfeest, dat dit jaar op 1 september valt. "Zo kunnen onze leerlingen ten volle van hun feest genieten." Uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws bij 100 scholen in heel Vlaanderen blijkt dat de meeste gewoon starten op vrijdag 1 september. In steden met grote moslimpopulaties kiezen sommige er echter voor om pas op 4 september de deuren te openen. "Het Offerfeest is een belangrijk feest voor een groot deel van onze leerlingen", zegt Dirk Brouwers, directeur van het Xaveriuscollege in Borgerhout. "Daarom willen we hen de kans geven om er ten volle van te genieten. En omdat we niet twee keer een eerste schooldag zouden moeten organiseren, hebben we de eerste september anders ingevuld."