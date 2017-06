Geen punten maar plaatsen

Vorig jaar had Adriaan Van den Hoof met Sorry voor alles een dikke kijkcijferhit te pakken en mocht hij met de hulp van medeplichtigen en verborgen camera's wekelijks duchtig met de voeten rammelen van een doorsnee Vlaming. Voor hij zijn tanden in een nieuwe jaargang zet, draaft de professionele grapjas net als vorige zomer op als gastheer in een door Bart Cannaerts bedacht spelletje waarin een voortdurende position switch over winst en verlies beslist. Elke week melden zich in Switch vijf onbekende Vlamingen, die bij een goed antwoord van plaats veranderen tot een van hen zich na drie spelrondes op nummer 1 weet te manoeuvreren en een plaats afdwingt in de finale, om een gooi te doen naar de dagelijkse hoofdprijs van 1.000 euro.