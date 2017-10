Geen plaats voor beesterij in de zoo

De Olmense Zoo is gebuisd voor dierenwelzijn en moet dicht, mogelijk voorgoed. De grote dierentuinen leggen de lat steeds hoger, de kleintjes duiken eronder. De kloof tussen de dierenparken gaapt.

De Olmense Zoo, in het hart van de Stille Kempen, is niet meer. Of het scheelt toch niet veel. Het familiebedrijf kreeg dinsdag te horen dat zijn vergunning is ingetrokken, met onmiddellijke ingang. Die beslissing nam Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) na een jarenlange opeenstapeling van klachten en pv's. Maar de situatie verbeterde niet. De bijna 1.000 dieren leven in te kleine hokken, vaak zonder schuilplaats voor regen en onweer. Ook inzake hygiëne waren er problemen. Ter illustratie deelde de minister enkele foto's op zijn Facebook-pagina. Schrijnend is het sleutelwoord.