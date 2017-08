Geen officieel statuut voor Brigitte Macron

Er komt geen speciaal statuut van 'Première Dame' voor Brigitte Macron, de echtgenote van president Emmanuel Macron. Zo heeft volgens de Franse nieuwszender BFMTV het Elysée verzekerd. In Frankrijk circuleert op het internet al twee weken een petitie tegen het geven van een speciaal statuut aan de 'Franse First Lady'. Al meer dan 280.000 mensen hebben die intussen ondertekend. Emmanuel Macron wilde een statuut voor zijn vrouw, maar is van mening veranderd. Een grondwetswijziging drong zich echter op en die zal er niet komen. Wel komt er een "charter van transparantie". Het Elysée wil daarmee "een einde maken aan de hypocrisie" en de "situatie verduidelijken". In het bijzonder zou duidelijk moeten worden hoeveel medewerkers de "Première Dame" heeft, hoeveel zij de belastingbetaler kost en wat de contouren van haar rol zijn.