Geen negationist, wel weinig wetenschappelijk

In The Silk Roads (2015) brengt de Britse historicus Peter Frankopan het ene gruwelverhaal na het andere, waarvan de sadistische details over al die eeuwen uiteraard niet met elkaar vergeleken worden, maar neerkomen op de wil van de veroveraars om hun overmacht zo efficiënt en zo intens mogelijk in de hoofden en harten van hun slachtoffers te vestigen. Je kan inderdaad spreken van een bepaald patroon dat op een volkomen amorele wijze logisch kan genoemd worden. Maarten Boudry (DM 21/8) vindt een vergelijkbare pathologische logica in de ideologie en praktijk van de nationaalsocialisten: wanneer je ervan uitgaat dat "de Joden het ongeluk van ons volk zijn", parasieten en dragers van ziektekiemen, dan volgt daar logisch uit dat je die gevaarlijke minderheid zo grondig en klinisch mogelijk uit "het gezonde volkslichaam" moet verwijderen.