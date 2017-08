Geen mens liep ooit sneller

Usain Bolt gaat een weddenschap aan, kort voor de finale van het WK atletiek. Hij zal zijn wereldrecord straks verbeteren, in het uitverkochte Olympisch Stadion van Berlijn. Dat hij op de warme zomeravond in 2009 gelooft in een toptijd spreekt vanzelf. Hij is 22 jaar en in de vorm van zijn leven. Een jaar geleden, in de olympische finale, raffelde hij de olympische 100 meter af in 9.69 seconden. Een onwerkelijke tijd, vooral omdat hij slechts driekwart van de race geconcentreerd sprintte. Hij vierde zijn zege al ver voor de eindstreep door zijn armen als vleugels uit te strekken en daarna met zijn vlakke rechterhand op zijn borst te slaan.