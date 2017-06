Geen laptop, wel koffie en zon

Ze is net opnieuw begonnen in het leven. Na een lange relatie is ze in haar eentje in een appartement in Antwerpen gaan wonen. Fonz (4) en Miya (8) zijn er week om week. "Ik was vergeten hoe belangrijk een vast plekje was. Energie, licht en zuurstof hebben een grote invloed op mij. Toen ik binnenkwam in dit appartement wist ik onmiddellijk: dit is het." Is ze een ochtendmens? "Goh, wat is dat? Ik ben erg vrolijk 's morgens. Maar dat ben ik ook 's avonds. Als de zon schijnt, is het altijd top. Mama worden heeft mijn ochtendroutine wel veranderd.