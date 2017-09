Geen Kompany tegen Liverpool

"Ik ben triest." Zijn gezicht vertelde hetzelfde verhaal. Gelukkig is Pep Guardiola niet dat hij zijn aanvoerder weer kwijt is - al is het maar voor één wedstrijd. Liever heeft hij hem fit. "Vincent heeft een enorme inspanning gedaan. Onze kine's en dokters hebben hem goed verzorgd. De laatste zeven, acht, negen matchen van vorig seizoen speelde hij telkens negentig minuten, zonder enig probleem. Deze jaargang hetzelfde. Wij werkten hard om hem fit te houden: hij speelde drie matchen op rij. En ja, nu, op het moment dat er drie matchen per week aankomen, valt hij uit."