Geen geruzie meer, wel nog goddeloos luid

Zou Brussels Summer Festival iets met broedermoord hebben? Zaterdag staan de van elkaar vervreemde broers van Orbital eindelijk terug samen op een podium, en een dag later treden ook Jim en William Reid van The Jesus and Mary Chain aan. Ooit stonden ze elkaar naar het leven, maar de Schotse shoegaze-veteranen verzoenden zich tien jaar geleden opnieuw met elkaar. Dat er bijna twee decennia liggen tussen Munki(1998) en Damage and Joy(2017) had evenwel veel te maken met oude wonden.