Geen doodstraf wegens geen gif

De multinational McKesson, die een derde van de medicatie in de Verenigde Staten distribueert, heeft Arkansas voor de rechter gedaagd. De staat zou bij executies middelen gebruiken die onder valse voorwendselen bij het bedrijf werden gekocht. Sommige juristen zeggen dat de farmaceutische industrie lijkt te slagen in wat talloze advocaten, antidoodstrafactivisten en politici al decennialang vergeefs proberen: het afschaffen van de executies in de VS. De Britse juriste Maya Foa, directeur van Reprieve, een organisatie van advocaten tegen de doodstraf, wil zo ver niet gaan. "Maar het is duidelijk dat er voor de gevangenissen een groot probleem is."