Geeft Las Vegas doorslag voor strengere wapenwet?

Voor het eerst in jaren is er onverwacht steun van Republikeinen voor strengere wapenverkoopregels. Een aantal spreekt zich uit voor een verbod op het plastic hulpmiddel dat de schutter in Las Vegas gebruikte om met zijn geweren honderden kogels per minuut af te vuren.

Het wetsvoorstel om de zogeheten bump stock te verbieden werd woensdag gepresenteerd door de Democraten. De prijs van het hulpmiddel is sinds het bloedbad in Las Vegas flink gestegen, onder andere omdat wapenliefhebbers een verbod voor willen zijn. Een van de belangrijkste fabrikanten, Slide Fire, waarschuwt op de website dat tijdelijk geen nieuwe orders meer kunnen worden aangenomen vanwege de grote vraag. Als eerste Republikein schaarde Congreslid Bill Flores uit Texas zich publiekelijk achter een verbod. Flores wordt gesteund door zeker vier andere Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden.