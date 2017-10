Gedroomd uithangbord van het Antwerpse alternatief

PORTRET. Jinnih Beels is de lijm die de progressieve lijst in de Scheldestad nodig heeft

Ze is een vrouw, van gemengde origine, heeft geen partijkaart en als politiecommissaris weet ze álles over veiligheid. Jinnih Beels (40) is een troefkaart op zich om de nummer twee te worden op de progressieve lijst in Antwerpen.

'Ik geloof weer dat alles mogelijk is". Het zijn de eerste woorden uit een interview met een hyperenthousiaste Jinnih Beels dat in september vorig jaar in deze krant verscheen. Beels stond toen net op het punt om naar Mechelen te verkassen om daar een diversiteitsbeleid uit te stippelen. Exact wat ze zeven jaar lang ook in Antwerpen had gedaan, maar waar ze in 2015 mee stopte omdat het allerminst klikte met korpschef Serge Muyters. Beels, een criminologe die onmiddellijk na haar afstuderen bij de politie ging, werd weggepromoveerd.