In 1963 moest de gemiddelde lezer van deze krant nog geboren worden, vernamen we deze week. Even reminden: 1963 was het jaar van de Cubaanse rakettencrisis. Een alles vernietigende nucleaire oorlog die op het nippertje werd vermeden. Het was het jaar van het Verdrag van Wenen, ook. In een mondiaal streven naar vrede werd de diplomaat een figuur die zich geheel vrij van juridische en materiële zorgen moest kunnen voortbewegen over de planeet. Die vertrouwelijke boodschappen moest kunnen overbrengen van de ene koning/president naar de andere. Ja, er was al wel communicatieve progressie: de bakelieten telefoon. Al wist je natuurlijk nooit of de Russen niet meeluisterden. Onze oma's smokkelden in 1963 vanuit Zeeuws-Vlaanderen nog boter onder hun rokken. In het douanekantoor werden ze gesommeerd om naast de kachel te gaan zitten.